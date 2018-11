Söder stellt sich Fragen zur Kandidatur für den CSU-Vorsitz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - Einen Tag nach seiner erklärten Kandidatur für den CSU-Chefposten will sich Markus Söder in München den Fragen der Journalisten stellen. Bei dem Termin um 12.30 Uhr im bayerischen Landtag dürfte es dann insbesondere auch um Söders strukturelle und inhaltlichen Pläne bei der Neuaufstellung der CSU gehen.

Am Sonntag hatte Söder, knapp 48 Stunden nach Bekanntgabe des Rückritttermins von Horst Seehofer, seine Kandidatur für den CSU-Vorsitz erklärt. "Nach reiflicher Überlegung und dem Wunsch vieler Mitglieder entsprechend bin ich bereit, mich in den Dienst der Partei zu stellen", sagte Söder der Deutschen Presse-Agentur in München. "Deshalb bewerbe ich mich um das Amt des Parteivorsitzenden der CSU." Am 19. Januar soll der neue Parteichef auf einem Sonderparteitag der CSU in München gewählt werden.