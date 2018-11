Seehofer gibt CSU-Chefposten am 19. Januar ab

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa) - Nach dem angekündigten Rücktritt von CSU-Chef Horst Seehofer für den 19. Januar werden in der Partei immer mehr Nachfolgeforderungen an Ministerpräsident Markus Söder laut. Mehrere Bezirksverbände, Minister und prominente Persönlichkeiten forderten den 51-jährigen Franken auf, seine Kandidatur für den Parteivorsitz zu erklären. Söder war dazu aber zunächst nicht zu erreichen. Der auch für den CSU-Vorsitz gehandelte Europapolitiker und Parteivize Manfred Weber wollte sich auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur zunächst nicht äußern. Bislang gibt es keine offizielle Kandidatur.

Am Morgen hatte Seehofer in wenigen Sätzen schriftlich mitteilen lassen, dass er sein Amt als Parteichef am 19. Januar aufgeben werde. "Das Jahr 2019 soll das Jahr der Erneuerung der CSU sein." Offen ist aber noch, wie lange Seehofer Bundesinnenminister bleiben will. In seiner Erklärung ging er darauf nicht ein. Parteiintern hatte er aber am vergangenen Sonntag nach dpa-Informationen erstmals erklärt, auch diesen Posten vorzeitig abgeben zu wollen - ohne jedoch einen konkreten Zeitpunkt zu nennen. Zuvor hatten ihm die CSU-Bezirksvorsitzenden in teils deutlichen Worten den einhelligen Wunsch der Parteibasis nach einem personellen Neuanfang übermittelt.

Am 19. Januar soll nun Seehofers Nachfolger auf einem Sonderparteitag in der kleinen Olympiahalle in München gewählt werden. Seehofer betonte in seiner Erklärung zudem, dass die Parteibasis dort "ausreichend Gelegenheit erhalten" werde, um darüber zu diskutieren, "wie die CSU wieder mehr Vertrauen in der Bevölkerung gewinnen kann".

Der Chef des CSU-Bezirksverbandes Oberpfalz, Bayerns Finanzminister Albert Füracker, sagte der dpa: "Aus meiner Sicht ist es nun wichtig, beide Spitzenfunktionen - Ministerpräsident und Parteichef - wieder zusammenzuführen. Ich würde mir wünschen, dass Markus Söder nun baldmöglichst seine Kandidatur für den Vorsitz erklärt."

Gleichlautende Aussagen von Söders CSU-Heimatbezirksverband Nürnberg-Fürth-Schwabach, aus Mittelfranken und aus Schwaben ließen ebenfalls nicht lange auf sich warten. "Markus Söder ist der beste Kandidat für das Amt des CSU-Parteivorsitzenden", sagte Michael Frieser, CSU-Bezirksverbandschef Nürnberg-Fürth-Schwabach. Justizminister Georg Eisenreich betonte, dass auch im Bezirk München die Mitglieder mehrheitlich für Söder stimmten.

"Jetzt gilt es, die CSU zu erneuern und aus der aktuell schwierigen Lage herauszuführen", betonte auch der Chef der Jungen Union Bayern und bayerische Bauminister Hans Reichhart. Söder habe in all seinen Ämtern gezeigt, dass er strukturelle und inhaltliche Erneuerungen vorantreiben und neue Aspekte setzen könne.

Für Ex-CSU-Chef Edmund Stoiber ist die Zusammenlegung von Parteivorsitz und der Ministerpräsidentenamt auch "eine Frage der Autorität bei bundespolitischen oder internationalen Verhandlungen und Gesprächen", sagte er der "Rheinischen Post" (Samstag).

Einzig Ex-CSU-Chef Erwin Huber warnte davor, dass sich die CSU zu schnell auf Söder festlegt: "Ich bin dafür, dass wir erst einmal nachdenken, Gespräche führen und ein Miteinander suchen. Schnellschüsse sind der schwierigen Situation nicht angemessen."

Per Kurznachrichtendienst Twitter dankte Söder Seehofer für seine Arbeit als CSU-Chef: "Respekt für die Entscheidung von Horst Seehofer. Er hat die Partei in schwierigen Zeiten als Vorsitzender übernommen und sie über zehn Jahre mit großem Einsatz geführt." Für Generalsekretär Markus Blume reiht sich Seehofer "nahtlos in die Reihe der großen Parteivorsitzenden" ein.

Obwohl auch von anderen CSU-Verbänden, etwa der CSU-Frauenunion, viele anerkennende Worte für Seehofer zu hören waren, darf eines nicht vergessen werden: Mit seinem Rücktritt vom CSU-Vorsitz beugt sich Seehofer dem seit Monaten bestehenden massiven Druck aus seiner Partei, der schon seit dem Absturz bei der Bundestagswahl 2017 immer stärker geworden war und der nach der Pleite bei der Landtagswahl Mitte Oktober nochmals zunahm.

Seehofer war 2008 erstmals zum CSU-Vorsitzenden gewählt worden. Von 2008 bis März 2018 war er auch bayerischer Ministerpräsident - diesen Posten musste er auf Druck seiner Partei dann an Söder abgeben. Er blieb dafür CSU-Chef - und wurde zugleich neuer Bundesinnenminister.