Himmelkron (dpa/lby) - Die SPD Oberfranken hat den Rechtsanwalt Jörg Nürnberger zum neuen Bezirksvorsitzenden gewählt. Wie die Partei am Samstag mitteilte, setzte sich der 52-Jährige auf dem Bezirksparteitag am Freitagabend in Himmelkron knapp gegen seinen Gegenkandidaten Sebastian Müller durch. Die bisherige Bezirksvorsitzende, die Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesarbeitsministerium Anette Kramme, kandidierte nach zwölf Jahren nicht mehr.