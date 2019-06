Grünen-Fraktionschefin: Mehr Windräder und Stromleitungen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - Die Grünen-Fraktionschefin im Landtag, Katharina Schulze, fordert nach der Europawahl mehr Bewegung in der Klimapolitik. Die Wahl sei "eine Klimawahl" gewesen, sagte sie "Focus" Online. Neben einem Klimaschutzgesetz zur Verringerung des CO2-Ausstoßes brauche es mehr Solaranlagen, Windräder und Stromleitungen. "Wir müssen schneller aus der Kohle raus. Wenn wir die Klimaschutzziele erreichen wollen, brauchen wir 100 Prozent erneuerbare Energien", sagte Schulze. Dafür müssten Förderrichtlinien angepasst werden.

So müssten auch Ausnahme-Regelungen zurückgefahren werden. Konkret nannte Schulze in diesem Zusammenhang die sogenannte 10-H-Regelung, wonach der Abstand eines Windrades von Wohnsiedlungen mindestens zehn Mal so weit sein muss wie die Anlage hoch ist.