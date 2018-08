Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - Die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, Katrin Göring-Eckardt, kann sich ein Regierungsbündnis ihrer Partei mit der CSU nach der Landtagswahl in Bayern nur schwer vorstellen. "Für eine Koalition mit einer CSU, so wie sie gerade aufgestellt ist, fehlt mir da derzeit jede Fantasie", sagte Göring-Eckardt der "Abendzeitung" (Montag). Die bayerischen Grünen stünden für ein weltoffenes Land. Doch kritisierten die Grünen scharf, was Ministerpräsident Markus Söder (CSU) "so treibt: vom Zwangs-Kreuzerlass bis zum Polizeiaufgabengesetz, seiner zynischen Flüchtlingspolitik und dem Rechtskurs, den man auch in Bayern nicht für möglich gehalten hätte".

Die derzeit guten Umfragewerte der Grünen führt Göring-Eckardt auch auf die Erfahrungen der Bevölkerung in diesem heißen Sommer zurück: "Natürlich führt das extreme Wetter vielen Menschen die Klimakrise, deren Existenz jetzt wirklich niemand mehr bestreiten kann, vor Augen." Immer mehr sähen nun dringenden Handlungsbedarf. Die Bundesregierung weiche jedoch ihrer internationalen Verantwortung zum Klimaschutz aus und halte noch nicht einmal ihre eigenen nationalen Ziele ein.

Nach jüngsten Umfragen ist die CSU mit etwa 38 Prozent von einer absoluten Mehrheit derzeit weit entfernt und bräuchte nach der Landtagswahl am 14. Oktober einen Koalitionspartner. Die Grünen liegen bei 15 Prozent.