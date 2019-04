Ex-AfD-Mann Plenk unter Polizeischutz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - Der ehemalige Fraktionsvorsitzende der AfD im Bayerischen Landtag steht nach eigenen Angaben inzwischen unter Polizeischutz. "Ich habe sehr viele Hassmails und Drohungen bekommen", sagte Markus Plenk am Montag in München. Zuvor hatte die "Süddeutsche Zeitung" darüber berichtet. "Bis zu Morddrohungen war alles dabei." Am Montag sei er nun offiziell aus der Landtagsfraktion und der Partei ausgetreten. "Mit sofortiger Wirkung", sagte Plenk der Deutschen Presse-Agentur. Er habe wegen dieser Entscheidung mit Anfeindungen gerechnet - "aber nicht in dieser Intensität". Der Hass, der ihm nun entgegen schlage, "zeigt, dass es im Dunstkreis von AfD-Sympathisanten einige Extremisten geben muss" - mit "sehr vielen Gewaltfantasien". Plenk will vorerst als fraktionsloser Abgeordneter Mitglied des Landtags bleiben, liebäugelt aber mit einem Eintritt in die CSU.