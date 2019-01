Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa) - CSU-Generalsekretär Markus Blume hat nach den heftigen Streitereien der vergangenen Jahre ein neues Miteinander der Union angekündigt. 2019 werde ein Jahr der Geschlossenheit in der CSU werden, "aber auch der neuen Gemeinsamkeit zwischen CDU und CSU", sagte Blume am Samstag zum Auftakt des CSU-Wahlparteitags in München. Besonders hob er die Bedeutung der Europawahl Ende Mai hervor. Im Anschluss begann der scheidende CSU-Chef Horst Seehofer mit seiner Abschiedsrede.