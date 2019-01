Bouffier gratuliert Söder zur Wahl zum CSU-Chef

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden/München (dpa/lhe) - Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hat seinem bayerischen Amtskollegen Markus Söder zu dessen Wahl zum CSU-Chef gratuliert. "Herzlichen Glückwunsch zu diesem tollen Ergebnis, lieber Markus Söder", sagte Bouffier nach Angaben eines Sprechers. "Die hessische CDU und die CSU verbindet traditionell eine enge Freundschaft. An dieser Freundschaft wollen wir in Zukunft weiter festhalten, zum Wohle der Menschen in unseren Ländern."

Söder war auf einem Sonderparteitag am Samstag in München mit 87,4 Prozent der Stimmen zu Horst Seehofers Nachfolger gewählt worden. Einen Gegenkandidaten gab es nicht. Bouffier wiederum war erst am Freitag in der konstituierenden Sitzung des neuen hessischen Landtags in Wiesbaden als Regierungschef bestätigt worden.