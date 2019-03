AfD will Landtagsabgeordneten Bergmüller ausschließen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - Der Richtungsstreit in der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag spitzt sich zu. Nach dem Partei- und Fraktionsaustritt des Mittelfranken Raimund Swoboda will die Fraktion ihren oberbayerischen Abgeordneten Franz Bergmüller "wegen mangelnder Loyalität" aus der Fraktion ausschließen. Die Fraktionsvorsitzende Katrin Ebner-Steiner teilte am Samstag mit, ein entsprechender Antrag sei "aus der Mitte der Fraktion" eingereicht worden und stehe auf der nächsten Tagesordnung. Sie rechnet nach eigenen Worten für die Abstimmung am kommenden Dienstag mit der nötigen Zweidrittelmehrheit.

Bergmüller sagte der Deutschen Presse-Agentur, der Vorwurf der Illoyalität sei an den Haaren herbeigezogen. Er fühle sich loyal den Wählern und Mitgliedern der AfD verpflichtet. Der Abstimmung in der Fraktion sehe er mit Gelassenheit entgegen: "Ich bin ganz zuversichtlich, dass keine Zweidrittelmehrheit gegen mich zustande kommt."