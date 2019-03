Rheinland-pfälzische Grüne stimmen sich auf Wahlen ein

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Montabaur (dpa/lrs) - Auf einem Parteitag in Montabaur wollen sich die rheinland-pfälzischen Grünen heute auf die Ende Mai anstehende Kommunal- und Europawahl einstimmen. Die rund 200 Delegierten werden voraussichtlich eine kommunalpolitische Erklärung beschließen. Die beschäftigt sich mit einem breiten Themenspektrum, wie der Landesvorsitzende Josef Winkler vorab erklärte. Kommunen sollen nach dem Willen der Grünen etwa mit dazu beitragen, Kunststoff zu vermeiden. Elektromobilität solle gefördert und ein günstigerer öffentlicher Personennahverkehr angeboten werden. Auch für bezahlbaren Wohnen will sich die Partei einsetzen. Helfen sollen verbindliche Quoten für sozialen Wohnungsbau in Bebauungsplänen.

Als Gastrednerin wird in Montabaur Rike Post, Vertreterin der Bewegung "Fridays for Future" aus Koblenz, sprechen. Die Kampagne setzt sich für einen wirksameren Klimaschutz ein und geht auf die schwedische Schülerin Greta Thunberg zurück. Mit Blick auf die Europawahl steht auf dem Parteitagsprogramm in Montabaur unter anderem auch das Thema europäische Urheberrechtsreform.