AfD-Landeschef: Geschlossen in den Wahlkampf

Möckern (dpa/sa) - Sachsen-Anhalts AfD-Landesvorsitzender Martin Reichardt hat seine Partei aufgefordert, mit Geschlossenheit, Sachargumenten und Zuversicht in den Wahlkampf für die Kommunal- und Europawahl zu gehen. "Wir werden 2019 jenes kommunale Fundament schaffen, das der AfD als Volkspartei würdig ist", sagte Reichardt am Samstag bei einem Parteitag in Möckern. In jedem Kreis werde die AfD Antworten zu regionalen Fragen haben. "Wir haben allen Grund zu großem Optimismus im Wahlkampf."

Die AfD sei gegen die Globalisierung, werde sich für die Stärkung der lokalen Wirtschaft einsetzen. Den Kommunen müssten mehr finanzielle Handlungsspielräume verschafft werden. Reichardt nannte als weitere Punkte einen "echten Umweltschutz", zudem sollten Schulschließungen verhindert werden. Die AfD wolle Sachsen-Anhalt zum kinderfreundlichsten Land Deutschlands machen. Konkreter wurde er in seiner knappen Rede allerdings nicht. Für die Europawahl in Sachsen-Anhalt rief Reichardt 20 Prozent plus X als Wahlziel aus.