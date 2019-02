Sächsische AfD setzt Listenparteitag in Markneukirchen fort

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Markneukirchen (dpa/sn) - Sachsens AfD setzt heute ihre Kandidatenkür für die Landtagswahl im Freistaat fort. Zu Beginn des Parteitages in Markneukirchen hatte Parteivorsitzender Jörg Urban Zuversicht geäußert, dass die AfD nach der Wahl am 1. September Regierungsverantwortung übernehmen kann. Brandenburgs AfD-Chef Andreas Kalbitz beschwor in seinem Grußwort eine "blaue Wende" in Deutschland. Die AfD sei dabei der "Eisbrecher". Zu Beginn beschloss der Parteitag, insgesamt 61 Kandidaten für die Liste zu nominieren. Damit hebt die Partei auf die Zahl der regulär zu vergebenden Mandate im Landtag ab. Zur Wahl stehen 120 Plätze, 61 wären die absolute Mehrheit. Durch Überhangs- und Ausgleichsmandate können auch mehr Sitze im Landtag entstehen. Die Aufstellung der AfD-Liste soll bis Sonntag dauern.