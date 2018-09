Rechtsextreme Kontakte: AfD-Fraktion schließt Ahnemüller aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Wegen Kontakten zu rechtsextremen Kreisen hat die rheinland-pfälzische AfD-Fraktion den Abgeordneten Jens Ahnemüller mit sofortiger Wirkung ausgeschlossen. Es lägen eindeutige Hinweise vor, dass Ahnemüller wiederholt solche Kontakte gehabt und deren Unterstützung in Anspruch genommen habe, teilte die Fraktion am Dienstag in Mainz mit. Trotz Abmahnung und eindringlicher Ermahnung habe er sie aufrechterhalten. Solche Verbindungen widersprächen dem demokratischen Selbstverständnis von Partei und Fraktion. "Auch wenn wir keinen Zweifel an der demokratischen Gesinnung von Herrn Ahnemüller haben, sehen wir daher die Basis für eine weitere vertrauensvolle Zusammenarbeit nicht mehr als gegeben an."