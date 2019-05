Malu Dreyer: Enteignung von Unternehmen ist der falsche Weg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hält die umstrittenen Sozialismus-Aussagen von Juso-Chef Kevin Kühnert für kontraproduktiv. Man habe Respekt vor der Gerechtigkeitsdebatte der Jusos, teilte sie am Sonntag gemeinsam mit DGB-Landeschef Dietmar Muscheid mit. Allerdings versperre "der aktuelle utopische Debattenbeitrag" den Blick auf die notwendigen politischen Instrumente, um die steigende soziale Ungerechtigkeit anzugehen. Die Enteignung von Unternehmen sei der falsche Weg, sagte die Regierungschefin nach Angaben der Mainzer Staatskanzlei.

Kühnert, Vorsitzender der SPD-Nachwuchsorganisation, war in einem Interview zum Thema Sozialismus für eine Kollektivierung großer Unternehmen "auf demokratischem Wege" eingetreten. "Konsequent zu Ende gedacht, sollte jeder maximal den Wohnraum besitzen, in dem er selbst wohnt", sagte er zudem mit Blick auf den starken Mietenanstieg in den Städten und Vermietungen als Geschäftsmodell. Die Aussagen Kühnerts zogen eine heftige Diskussion und Kritik am Juso-Chef nach sich.

Dreyer und Muscheid halten eine gerechte Steuerpolitik und eine wirksame Bekämpfung des Niedriglohnsektors für die richtigen Antworten auf die soziale Frage. "Eine wirksame Besteuerung der größten Vermögen ist überfällig." Zudem brauche es mehr Tarifbindung. "Wir erleben heute die Folgen einer Marktwirtschaft bei der 25 Jahre Globalisierung und Neoliberalismus den sozialen Aspekt zu stark verdrängt haben", sagte beide nach Angaben der Mainzer Staatskanzlei.