Klöckner sieht Merkel mit Verzicht auf Vorsitz gestärkt

Mainz/Marrakesch (dpa/lrs) - Die stellvertretende CDU-Vorsitzende Julia Klöckner hat die Entscheidung von Kanzlerin Angela Merkel für den Verzicht auf den CDU-Vorsitz als souverän bezeichnet. "Dieser Schritt stärkt sie als Bundeskanzlerin und ist einmal mehr Ausweis dafür, dass sie Verantwortung übernimmt, das große Ganze im Blick hat", erklärte die rheinland-pfälzische CDU-Chefin am Montag. Sie schlug Regionalkonferenzen vor, in denen sich die Kandidaten den Mitgliedern vorstellen. Die Bundeslandwirtschaftsministerin nimmt derzeit in Marrakesch an einer Konferenz teil.

CDU-Fraktionschef Christian Baldauf nannte die Entscheidung Merkels nach den Verlusten der Union bei den Landtagswahl in Bayern und Hessen richtig. "Mit dem bisherigen Personal punkten wir nicht mehr", sagte er dem privaten Radiosender RPR1. Baldauf legte auch CSU-Chef Horst Seehofer indirekt nahe, über seine Zukunft als Parteivorsitzender zu entscheiden. "Ich würde mir jetzt wünschen, dass auch Horst Seehofer nachdenkt und bin gespannt, wie sich die SPD und Frau Nahles verhalten."

CDU-Landtagsfraktionsvize Adolf Weiland schlug in der "Rhein-Zeitung" (Dienstag) eine Kombination aus Mitgliederbefragung und Enstcheidung beim Parteitag über den künftigen Parteivorsitz vor. Er hält Klöckner auch für eine denkbare Kandidatin.