Klöckner bewirbt sich bei Parteitag um CDU-Landesvorsitz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lahnstein (dpa/lrs) - Die CDU Rheinland-Pfalz kommt heute bei einem Parteitag in Lahnstein zur Neuwahl des Landesvorstands zusammen. Die seit 2010 amtierende Landesvorsitzende Julia Klöckner tritt erneut an. Mit Spannung wird ihr Wahlergebnis erwartet, nachdem sie vor zwei Jahren unter dem Eindruck der verlorenen Landtagswahl 2016 mit 85,6 Prozent aller abgegebenen Stimmen (Enthaltungen mitgerechnet) einen Dämpfer erhalten hatte. Diesmal tritt die Landeschefin als Bundesagrarministerin vor die Delegierten.

Neu zu wählen ist der Generalsekretär der Landespartei. Für die Nachfolge des Bundestagsabgeordneten Patrick Schnieder kandidiert der Zweibrücker Landtagsabgeordnete Christoph Gensch.

Zum Parteitag sind 450 Delegierte geladen. Auf der Tagesordnung steht die Vorbereitung der Kommunal- und Europawahl im Mai 2019. Außerdem will die Versammlung über die Einführung einer allgemeinen Dienstpflicht und eine flächendeckende Mobilfunkversorgung diskutieren. "Es wird ein richtiger Debattenparteitag", kündigte Klöckner an. Ein weiterer Antrag tritt für mehr Migrationsbeiräte in den Kommunen ein und wirbt für Kandidaturen zu den 2019 anstehenden Wahlen.