Mainz (dpa/lrs) - Die Grünen stellen den Begriff "Zuhause" ins Zentrum ihres Wahlkampfs für die Kommunalwahlen am 26. Mai. "Wir haben uns entschieden, das Zuhause in den Mittelpunkt zu stellen", sagte die Landesvorsitzende Jutta Paulus am Montag in Mainz. Einen festen Stimmenanteil für die Kommunalwahl haben sich die Grünen nicht vorgenommen, wollen aber ihre Ergebnisse vor Ort verbessern. Bei den letzten Wahlen 2014 erzielten sie landesweit in Gemeinden, Kreisen und Städten einen Anteil von 9,5 Prozent.

Paulus und der Mitvorsitzende Josef Winkler stellten am Montag sechs Plakate vor, die den Begriff "Zuhause" mit Bienen, Klima, Verkehr, Wohnraum, Bildung und Vielfalt in Verbindung bringen. "Wir haben uns ganz bewusst für den begriff "Zuhause" entschieden und nicht für den Begriff "Heimat"", sagte Paulus. "Zuhause" gehe in der Bedeutung über "Heimat" hinaus und stehe für: "Ich fühle mich hier angekommen, ich fühle mich hier wertgeschätzt."

Die Partei gehe gestärkt in die Kommunalwahlen, sagte Wagner. Seit Jahresbeginn habe die Partei 266 neue Mitglieder gewonnen und jetzt insgesamt 3766 Mitglieder. "Das gibt uns Rückenwind für den anstehenden Kommunal- und Europawahlkampf." In einigen Orten trete die Partei erstmals oder nach längerer Pause an, sagte Wagner und nannte als Beispiel Mülheim-Kärlich und Maxdorf.