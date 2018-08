Dreyer warnt vor Populismus in der Sprache

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat politische Gegner sowie Parteimitglieder zu mehr Verantwortung in der Sprache aufgerufen und vor Populismus gewarnt. "Wer spricht, handelt", sagte Dreyer am Dienstag in Mainz. Es gehe darum, diskriminierungsfrei und respektvoll zu sprechen. Bei Populisten könne man in jedem Land, in dem sie stark geworden seien, sehen: "Ihr erstes spalterisches Mittel ist die Sprache."

Dreyer sieht die Warnung etwa auf Begriffe wie Asyltourismus bezogen - dies hatte unter anderem Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) gesagt. Sie reagiert aber auch auf den SPD-Politiker Joe Weingarten, Ex-Bundestagskandidat im Wahlkreis Bad Kreuznach.

Weingarten, Leiter Außenwirtschaft im Wirtschaftsministerium, teilte nach eigenen Angaben bei einer SPD-Veranstaltung in Roxheim geflüchtete Menschen in drei Gruppen ein. Er habe zwischen Menschen unterschieden, die aus asylrechtlichen und humanitären Gründen aufgenommen werden sollten, Menschen, die aus wirtschaftlichen Gründen kämen und häufig keine ausreichende Qualifikation hätten sowie einer dritten Gruppe, die er "Gesindel" genannt habe, sagte Weingarten der Deutschen Presse-Agentur. Damit meine er etwa "somalische Piraten" oder "nigerianische Drogendealer". "Die gibt es auch." Es sei ihm um Differenzierung gegangen.

Dreyer sagte dazu: "Ich habe das zur Kenntnis genommen. Wir haben eben auch Individualisten in der SPD."