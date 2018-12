Dreyer: SPD braucht schärfere Konturen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz/Berlin (dpa/lrs) - Mit klarerer Kante muss die SPD nach Ansicht ihrer stellvertretenden Vorsitzenden Malu Dreyer wieder erkennbarer werden. "Was die Umfragen im Bund betrifft, sind wir natürlich nicht zufrieden", sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. "Wir müssen unsere Konturen schärfen, damit den Menschen wieder klarer wird, wofür wir stehen." Die SPD erreichte in den jüngsten Umfragen 15 Prozent der Stimmen. Die SPD wolle bis zu ihrer Klausur im Februar Antworten auf Fragen zur rasanten Veränderung der Arbeitswelt geben, sagte Dreyer. "Unser Markenkern ist die soziale Gerechtigkeit", betonte sie.