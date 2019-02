CDU will grundlegend neuen Entwurf für Kita-Novelle

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Die CDU-Fraktion hat die Landesregierung aufgefordert, ihren ersten Entwurf für eine Neufassung des Kita-Gesetzes in Rheinland-Pfalz so schnell wie möglich grundlegend zu überarbeiten. "Eine Verschleppung über die Kommunalwahl hinaus darf es nicht geben", sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende Christian Baldauf mit Blick auf den 26. Mai am Montag in Mainz. In seiner bisherigen Fassung trage der Entwurf nur zur Verunsicherung bei. "Wir brauchen einen Vorschlag, der trägt."

Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) hatte in der vergangenen Woche im Landtag mitgeteilt, dass der im vergangenen Jahr vorgelegte erste Entwurf derzeit überarbeitet werde - dabei sollen mehrere Punkte aufgegriffen werden, die in Stellungnahmen von Verbänden und bei Informationsveranstaltungen vorgebracht wurden, darunter auch der Betreuungsschlüssel für Zweijährige. Anschließend werde der Gesetzentwurf dem Kabinett und dann dem Parlament vorgelegt, sagte Hubig.

Der bisherige Entwurf bedeute für viele Kitas eine schlechtere Grundausstattung mit Personal, sagte die Kita-Beauftragte der CDU-Fraktion, Simone Huth-Haage. "Zweijährige werden künftig schlechter betreut als bisher." Der neue Personalschlüssel unterbiete die aktuelle Personalausstattung, die bereits jetzt den anfallenden Aufgaben nicht gerecht werde.

"Das ist ein Sparmodell, das zu Lasten der Kinder und zu Lasten der Erzieherinnen und Erzieher geht", sagte Huth-Haage. Der im Grundsatz zu begrüßende Betreuungsanspruch von sieben Stunden am Tag könne nicht ohne die entsprechenden Voraussetzungen bei Personal und Räumlichkeiten eingeführt werden.