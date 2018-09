CDU-Vizechefin Klöckner warnt vor Hass und Häme gegen AfD

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Die stellvertretende CDU-Vorsitzende Julia Klöckner hält nichts von verbalen Attacken gegen die AfD, um sich von ihr abzugrenzen. "Am Ende bietet man der AfD eine Stil-Plattform, man muss sich aber glaube ich mit ihr inhaltlich auseinandersetzen und den Bürgern vor Augen führen, was die Konsequenz der Politik der AfD ist", sagte die rheinland-pfälzische CDU-Landeschefin am Dienstag in Mainz. "Da glaube ich nicht, dass man Hass mit Hass bekämpft. Ich glaube auch nicht, dass man Unanständigkeit mit Unanständigkeit bekämpft oder mit Häme." Sie plädiere hierfür: "Inhaltlich rangehen, aber auch die Leute ansprechen."

Die CDU-Vizechefin kritisierte den früheren SPD-Vorsitzenden Martin Schulz. "Ich habe es auch für falsch gehalten, wie Martin Schulz aufgetreten ist", sagte Klöckner. Schulz hatte AfD-Fraktionschef Alexander Gauland in der vergangenen Woche im Bundestag vorgeworfen, dieser bediene sich in seinen Reden der tradierten "Mittel des Faschismus". Mit Blick auf Gaulands frühere Aussage, die Zeit des Nationalsozialismus sei im Verlauf der langen deutschen Geschichte nur ein "Vogelschiss", sagte Schulz: "Herr Gauland, die Menge von Vogelschiss ist ein Misthaufen. Und auf den gehören sie in der deutschen Geschichte."