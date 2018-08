CDU Rheinland-Pfalz stimmt sich auf Europawahl ein

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Maria Laach (dpa/lrs) - Der stellvertretende CSU-Vorsitzende Manfred Weber hat die rheinland-pfälzische CDU zu Selbstbewusstsein und Geschlossenheit bei der Europawahl 2019 aufgerufen. Mit Blick auf frühere Verwerfungen um den Euro sagte der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei (EVP) im EU-Parlament am Mittwoch bei einer CDU-Klausurtagung in Maria Laach in der Osteifel: "Die letzte große Krise haben wir gemanagt." Heute hätten alle Staaten der Eurozone weniger als drei Prozent Neuverschuldung pro Jahr und zusammen ein Wirtschaftswachstum von fast 2,5 Prozent. "Wir können selbstbewusst rausgehen und den Leuten sagen: Wir haben es gemacht", betonte Weber.

Die CDU Rheinland-Pfalz nahm am Laacher See die nächste Kommunal- und Europawahl in den Blick. Beide Abstimmungen sind am 26. Mai 2019 geplant. Auch die von der CDU angestoßene Debatte über eine allgemeine Dienstpflicht für junge Männer und Frauen sollte ein Thema der Klausur sein.