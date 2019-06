CDU: Bald Vorschlag zur Spitzenkandidatur für nächste Wahl

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Die CDU in Rheinland-Pfalz will schon bald einen Vorschlag zur Frage machen, wer die Partei in den Landtagswahlkampf im Jahr 2021 führen wird. "Wir haben einen Fahrplan", sagte CDU-Landtagsfraktionschef Christian Baldauf am Freitag im Sommerinterview der Sendung "17:30 Sat.1 Live". CDU-Landeschefin Julia Klöckner, der andere stellvertretende Landesvorsitzende Günther Schartz und er hätten in den vergangenen Monaten beraten, was sie vorschlagen könnten. "Das Ergebnis wird in naher Zukunft von Julia Klöckner vorgestellt werden."

Im rheinland-pfälzischen Landtag regiert derzeit eine Koalition aus SPD, FDP und Grünen. Die CDU ist stärkste Oppositionspartei.