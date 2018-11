Juso-Chef Kühnert bei Protest gegen AfD-Bundesparteitag

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Parallel zum AfD-Bundesparteitag in Magdeburg haben Studenten zu mehrstündigen Protestaktionen aufgerufen. Die Veranstaltung mit mehreren Bands und Musik sollte bis zum späten Freitagabend laufen, wie ein Polizeisprecher in Magdeburg sagte. Angereist war auch der Chef der SPD-Jugendorganisation Jusos, Kevin Kühnert. Er richtete am Nachmittag von der Bühne aus das Wort an die kleine Gruppe Protestler. Die Demo startete am Nachmittag verspätet und hatte nach Behördenangaben zunächst nur wenige Dutzend Teilnehmer. Die Veranstalter meldeten 500 Demonstranten an.

Autofahrer müssten wegen der Demo bis in die Abendstunden mit Behinderungen rund um das Messegelände rechnen, hieß es. Die AfD trifft sich bis zum Montag in Magdeburg, um ihre Kandidaten für die Europawahl im Mai 2019 aufzustellen. Es sind weitere Protestaktionen angekündigt. Ein größeres Bündnis will am Samstag durch die Stadt laufen und gegen die AfD und ihre politischen Inhalte demonstrieren.