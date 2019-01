Grüne und AfD gewinnen deutlich an Parteimitgliedern

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Im Jahr nach der Bundestagswahl haben CDU, SPD und Linke in Sachsen-Anhalt Mitglieder verloren. Grüne und AfD konnten 2018 hingegen zulegen. Die Grünen verzeichneten einen Zuwachs von rund 10 Prozent und kamen bis Ende November auf 890 Mitglieder. Noch deutlicher war das Plus bei der AfD, die erstmals die Marke von 1000 Mitgliedern übersprang. Mitte Januar 2019 hatten der Partei zufolge 1026 Männer und Frauen das AfD-Parteibuch, ein Jahr zuvor waren es noch 740 gewesen. Mitgliederstärkste Partei in Sachsen-Anhalt bleibt trotz Rückgang die CDU mit 6585 Anhängern Ende 2018. SPD und Linke kamen zum Jahreswechsel auf je rund 3600.