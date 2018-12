CDU stellt Mitglieder-Votum zur Merkel-Nachfolge vor

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Sachsen-Anhalts CDU hat ihre Mitglieder nach ihrem Wunsch-Kandidaten für die Nachfolge von Angela Merkel an der Parteispitze befragt. Ob Annegret Kramp-Karrenbauer, Friedrich Merz oder Jens Spahn den meisten Zuspruch erhalten, stellt die Partei heute in Magdeburg vor. Es zeichne sich eine hohe Beteiligung ab, sagte eine Sprecherin vorab.

Die rund 6600 Mitglieder des Landesverbands konnten in den vergangenen Wochen per Brief abstimmen. Am Mittwoch tragen die Kreisgeschäftsführer das Ergebnis zusammen. Über die Merkel-Nachfolge wird am Freitag beim Bundesparteitag in Hamburg entschieden. Sachsen-Anhalt stellt 18 von 1001 Delegierten. Das Votum der Mitglieder ist für sie allerdings nicht bindend.