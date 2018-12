CDU-Mitglieder in Sachsen-Anhalt für Merz an Parteispitze

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Sachsen-Anhalts CDU-Mitglieder wünschen sich mehrheitlich Friedrich Merz an der Parteispitze. Bei einer Mitgliederbefragung stimmten 55,8 Prozent der Teilnehmer für den ehemaligen Unionsfraktionschef, wie die Landespartei am Mittwoch mitteilte. 39,5 Prozent sähen lieber die derzeitige Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer als Nachfolgerin von Angela Merkel. Für Gesundheitsminister Jens Spahn sprachen sich 4,7 Prozent aus.

An der Befragung nahm etwas mehr als ein Drittel der rund 6500 Mitglieder des Landesverbands teil. Die CDU wählt ihren neuen Bundesvorsitzenden bei einem Parteitag am Freitag in Hamburg. Sachsen-Anhalt stellt 18 der 1001 Delegierten. Sie müssen sich nicht an das Votum der Mitglieder halten.