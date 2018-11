AfD wählt Maximilian Krah aus Sachsen auf Listenplatz drei

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa) - Die AfD hat den ehemaligen sächsischen CDU-Politiker Maximilian Krah auf den aussichtsreichen Listenplatz drei für die Europawahl gesetzt. Bei der Europawahlversammlung der AfD in Magdeburg erhielt Krah am Samstag rund 77 Prozent der Stimmen. Bis 2016 war er Vorstandsmitglied der Dresdner CDU.

In seiner Kandidatenrede warb Krah für Zusammenarbeit mit den sogenannten Visegrad-Staaten Ungarn, Polen, Slowakei und Tschechien. "Visegrad ist ein Ehrentitel", sagte er am Freitagabend. In Sachsen wolle die AfD stärkste Kraft werden und mindestens 30 Prozent der Stimmen bekommen. Dies werde dann bundesweite Auswirkungen haben. "Lasst uns euer Eisbrecher sein, damit wir überall in Deutschland sächsische Verhältnisse haben", sagte Krah unter dem Jubel der Delegierten