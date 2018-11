Kramp-Karrenbauer: CDU muss wieder zu neuer Stärke kommen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lübeck (dpa) - Die Selbsterneuerung der CDU ist nach den Worten der Kandidatin für den CDU-Vorsitz, Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer, kein Selbstzweck. Es gehe um das Wiedererstarken der Partei. "Wir müssen zu neuer Stärke kommen", sagte Kramp-Karrenbauer am Donnerstagabend in Lübeck auf der ersten Regionalkonferenz, bei der die Kandidaten für die Nachfolge von Parteichefin Angela Merkel sich der Basis präsentierten. 26 Prozent seien für eine Volkspartei kein Maß. "Wir müssen wieder mehr Menschen von uns überzeugen." Dabei stehe der politische Gegner immer in den anderen Parteien, nie in den eigenen Reihen.

Sie habe bereits gezeigt, dass sie harte Wahlkämpfe führen und gewinnen könne, sagte Kramp-Karrenbauer. Sie nannte als ein wichtiges Thema die Innere Sicherheit. Es gelte, die Zweifel in der Bevölkerung auszuräumen, dass die CDU noch die Partei der Inneren Sicherheit sei, dass sie noch Recht und Gesetz durchsetzen könne. Die Flüchtlingskrise von 2015 dürfe sich nicht wiederholen. Damals waren rund 900 000 Migranten weitgehend unkontrolliert nach Deutschland eingereist.

Zu der Veranstaltung kamen nach Angaben der CDU 800 Teilnehmer aus Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern. Als aussichtsreichste Kandidaten im Rennen um die Nachfolge von Kanzlerin Angela Merkel an der Parteispitze gelten neben Kramp-Karrenbauer, Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Über den CDU-Vorsitz entscheidet ein Bundesparteitag am 7. Dezember in Hamburg.