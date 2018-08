Klingbeil sieht SPD-Büro in Ludwigshafen als Vorbild

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ludwigshafen (dpa/lrs) - SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil sieht das bundesweit erste Quartierbüro der Partei in Ludwigshafen als ideales Beispiel für die nach Erneuerung strebende Partei. "Die SPD hat es in der Vergangenheit wohl versäumt, näher bei den Menschen zu sein", sagte der Generalsekretär. Die SPD sollte wieder eine "Kümmer-Partei" sein. "Sich kümmern darf keine Floskel sein", fügte Klingbeil bei einem Besuch der Begegnungsstätte am Mittwoch hinzu. Die SPD liegt in Umfragen bundesweit derzeit bei 17 bis 18 Prozent.

Die SPD Rheinland-Pfalz hält ihr Leuchtturmprojekt in Ludwigshafen für ein bundesweites Modell, um verloren gegangene Wähler zurückzugewinnen. "Wir wollen mit dem Quartierbüro Vorbild sein für die gesamte SPD und den Erneuerungsprozess", sagte Landesgeneralsekretär Daniel Stich der Deutschen Presse-Agentur. Mit der Begegnungsstätte in Ludwigshafen-Gartenstadt will die SPD Vertrauen erlangen, wo Rechtspopulisten stark sind. Das Quartierbüro in einem früheren Laden der Drogeriekette Schlecker dient seit Januar als Nachbarschaftszentrum und Anlaufstelle bei Problemen.

Mit der Begegnungsstätte will die SPD zu ihrem "Kümmer-Image" zurückkehren. So spricht sich die Partei in Ludwigshafen etwa für Kurzstreckentarife im Öffentlichen Personen-Nahverkehr und für eine Stärkung des Radverkehrs aus. Im Quartierbüro selbst bietet sie unter anderem eine Bürgersprechstunde an. Zudem intensiviert die SPD mit dem Aufbau einer rheinland-pfälzischen Parteischule ihr Bildungsangebot.

Er wünsche sich die Partei mehr in dieser Weise, wie er es in Ludwigshafen erlebe, sagte Klingbeil. "Das ist ein sehr kluges Projekt." Für November kündigte Klingbeil ein Ideencamp in Berlin an, bei dem Gäste und Parteimitglieder sowohl über die Zukunft des Sozialstaates als auch über Parteiarbeit diskutieren sollen. "Ein Büro allein macht noch keinen Sommer", fügte Landesgeneralsekretär Daniel Stich hinzu.

"Ich werde mich persönlich dafür einsetzen, dass dieses so erfolgreiche Pilotprojekt flächendeckend ausgerollt wird", kündigte Stich an. "Dafür werde ich unsere Erfahrungen auch bei den SPD-Debattencamps im November in Berlin einfließen lassen."

Das Quartierbüro wurde für die "Innovation in Politics Awards 2018" in der Kategorie Demokratie nominiert. Mit dem Preis zeichnet eine Initiative aus Wien politische Arbeit aus, die das Leben von Bürgerinnen und Bürgern verbessert. "Es ist toll, dass es die gibt", sagte der Ludwigshafener Lothar Schmidt. Der 60-Jährige hatte Probleme mit der Stadtverwaltung. "Das Büro hat sich eingeschaltet - schon ging's", schilderte Schmidt. SPD-Mitglied sei er nicht. "Wichtig ist das Menschliche", sagte Schmidt zum nickenden Klingbeil.

Günther Hummrichs hat der Begegnungsstätte Hunderte Bücher geschenkt, von Edgar-Wallace-Krimis bis Meyers Lexikon. "Daheim standen die nur rum", sagte der Ludwigshafener. Im Büro gibt es Internetarbeitsplätze, einen Tischkicker und Bastelecken.

Die SPD stellt in Rheinland-Pfalz mit rund vier Millionen Einwohnern die Ministerpräsidentin (Malu Dreyer) und in Ludwigshafen die Oberbürgermeisterin (Jutta Steinruck). Im Stammland des früheren CDU-Kanzlers Helmut Kohl ist die SPD seit 1991 stärkste Partei - allerdings sind die Prozentzahlen bei der Landtagswahl zwischen 2006 (45,6) und 2016 (36,2) gesunken.

Ludwigshafen-Gartenstadt war früher eine SPD-Hochburg. Bei der Bundestagswahl 2017 kam die SPD dort auf 29,5 Prozent der Zweitstimmen, das waren fast vier Prozentpunkte weniger als 2013. Die AfD erhielt überdurchschnittliche 18,9 Prozent. Die Arbeitslosenquote in dem Stadtteil lag Ende 2016 bei 9,8 Prozent - landesweit war die Quote damals bei 4,9 Prozent. 16 500 Menschen leben in dem Viertel, mehr als 2000 Bürger besitzen einen Migrationshintergrund. Die Kosten für das Büro liegen nach SPD-Angaben bei rund 80 000 Euro im Jahr.