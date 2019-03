Martin Schulz schwört kämpferisch auf Europawahlkampf ein

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ludwigsburg (dpa/lsw) – Der ehemalige Präsident des Europäischen Parlaments, Martin Schulz, hat seine Parteifreunde in Baden-Württemberg auf die Europawahl im Mai eingeschworen. Die Zerstörer Europas seien "mobilisiert bis in die Haarspitzen, weil sie glauben, dass sie Wind im Rücken haben."

Schulz nannte die Wahl eine Schicksalswahl und mahnte dazu, sich dem Bösen in den Weg zu stellen in Zeiten, in denen einer gegen den anderen ausgespielt werden sollte. "Im Bundestag sind es die Migranten. Die Migranten sind an allem Schuld. Übrigens ist der Satz, die Migration ist die Mutter aller Probleme, kein Satz der AfD, sondern ein Satz von Horst Seehofer."

Staaten und Nationen hätten sich zur Europäischen Union in dem Wissen zusammengeschlossen, gemeinsam sind wir stärker, sagte Schulz. "Es ist ja nicht nur so, dass wir die Schlagbäume abgerissen haben, sondern auch sprachliche Grenzen überwunden, wirtschaftliche Grenzen überwunden, kulturelle Grenzen überwunden und soziale Grenzen überwunden haben."