Rostocker Student will für Grüne in das Europaparlament

Schwerin/Leipzig (dpa/mv) - Das bundesweite Umfrage-Hoch für ihre Partei lässt die Grünen in Mecklenburg-Vorpommern auf einen Platz im Europaparlament für einen Vertreter ihres Landesverbandes hoffen. Mit Niklas Nienaß habe erstmals "ein junger Grüner aus MV" gute Chancen, ins Europäische Parlament einzuziehen, teilte Landesparteichefin Claudia Schulz am Montag mit.

Auf dem Bundesparteitag am Wochenende in Leipzig sei der 26-jährige Rostocker auf Platz 18 der Europaliste gewählt worden. Um ins Europaparlament einzuziehen, müsse die Partei bei der Wahl im Mai 2019 bundesweit auf rund 19 Prozent der Stimmen kommen, hieß es. Im jüngsten Sonntagstrend des Instituts Emnid für die "Bild am Sonntag" lagen die Grünen bei 22 Prozent.

Die Nordost-Grünen werden in Straßburg seit 2009 von Reinhard Bütikofer vertreten, der im EU-Parlament zudem für die Landesverbände von Sachsen und Thüringen zuständig ist. Der 65-Jährige war beim Bundesparteitag auf Listenrang vier gewählt worden. Derzeit hat die Europafraktion Grüne/EFA elf Mitglieder aus Deutschland. Für die Wahl zum Parlament der Europäischen Union wählten rund 800 Delegierte am Sonntag eine 40-köpfige Liste und bestimmten auch das Wahlprogramm.