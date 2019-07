Großteil der CDU-Kandidaten lehnt Koalition mit AfD ab

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa/sn) - 45 von 60 CDU-Direktkandidaten für die Landtagswahl in Sachsen lehnen eine Koalition mit der AfD ab. Das geht aus einer Befragung der Gruppe "Zukunft Sachsen" hervor. Die Initiative hatte die Politiker befragt, ob sie eine Koalition mit der AfD ausschließen. 45 Antworten seien bislang eingegangen, sagte der Sprecher der Gruppe Sascha Kodytek am Montag in Leipzig. Aus allen sei eine Ablehnung zur Koalition mit der AfD hervorgegangen. Einzelheiten zur Befragung wollte die Gruppe noch am Montag bekanntgeben. Zuvor hatte der "Spiegel" darüber berichtet.

Bekannt wurde "Zukunft Sachsen" vor der Oberbürgermeisterwahl in Görlitz: Hollywood-Größen und Künstler wie "Game of Thrones"-Schauspieler Tom Wlaschiha oder Volker Bruch ("Babylon Berlin") wandten sich in einem offenen Brief an die Wähler und sprachen sich gegen Hass und Ausgrenzung aus. Verbreitet wurde er über die Webseite der Gruppe.