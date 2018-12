CDU setzt für die Zukunft auf Bildung und Breitbandausbau

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa/sn) - Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) sieht in Bildung, Breitbandausbau auf dem Land und Schulausbau die zentralen Aufgaben für den Freistaat. Dafür werde die Landesregierung mehr als drei Milliarden Euro ausgeben, sagte der Ministerpräsident am Samstag auf dem CDU-Landesparteitag in Leipzig. Wichtig sei aber auch, die wirtschaftliche Kraft zu stärken. "Wir sollen nicht fragen: Wie wollen wir leben, sondern von was wollen wir leben."

Auf den Parteitag hatte es einen riesigen Andrang gegeben, weil die drei aussichtsreichsten Kandidaten für den Bundesvorsitz, Annegret Kramp-Karrenbauer, Jens Spahn und Friedrich Merz, vor den Parteimitgliedern sprachen. Es ist die voraussichtlich letzte Parteiveranstaltung mit den Dreien vor dem Bundesparteitag. In der vollbesetzen Kongresshalle mussten einige Gäste sogar stehen. Nach CDU-Angaben hatte es mehr als 900 Anmeldungen gegeben.

Kretschmer ist seit knapp einem Jahr im Amt und am 1. September kommenden Jahres wird ein neuer Landtag gewählt. In einer aktuellen Umfrage liegt die CDU im Freistaat mit 29 Prozent der Stimmen vor der AfD (24 Prozent). Danach wäre ein Bündnis zwischen CDU, SPD (11) und Grünen (8) möglich. Eine Koalition mit der AfD hatte Kretschmer kategorisch ausgeschlossen - genauso wie ein Bündnis mit den Linken.