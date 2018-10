Thüringer CDU wählt Mohring erneut zu ihrem Vorsitzenden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leinefelde-Worbis (dpa) - Die Thüringer CDU hat ihren bisherigen Vorsitzenden Mike Mohring in seinem Amt bestätigt. Der 46-Jährige erhielt auf einem Landesparteitag in Leinefelde-Worbis (Eichsfeld) 91,46 Prozent der Stimmen, wie die CDU am Samstag bekannt gab. Einen Gegenkandidaten gab es nicht. Von den 166 abgegebenen Stimmen richteten sich 14 gegen ihn. Zwei Delegierte enthielten sich. Bei der vergangenen Wahl des Landesvorstandes vor gut zwei Jahren hatte Mohring rund 81,6 Prozent der Stimmen erhalten. Zuvor hatten die rund 175 Delegierten Mohring am Samstag per Akklamation auch zu ihrem Spitzenkandidaten für die Landtagswahl im kommenden Jahr bestimmt.