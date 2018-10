Mohring führt CDU als Spitzenkandidat in den Wahlkampf

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leinefelde-Worbis (dpa/th) - Mike Mohring ist von den Delegierten des Landesparteitags am Samstag zum Spitzenkandidaten der Thüringer CDU für die Landtagswahl im kommenden Jahr bestimmt worden. Der 46-Jährige will Ministerpräsident im Freistaat werden. Mohring war nach dem Machtwechsel in Thüringen 2014 auf die frühere Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht an der Spitze der CDU gefolgt. Mohring ist auch Chef der CDU-Landtagsfraktion. Die CDU hatte seit der Wende bis zur vergangenen Landtagswahl stets den Ministerpräsidenten gestellt. Seit 2014 sitzen die konservativen Abgeordneten auf der Oppositionsbank.