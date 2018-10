Kanzlerin Merkel beim Landesparteitag der Thüringer CDU

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leinefelde-Worbis (dpa/th) - Knapp eine Woche nach der Wahl-Schlappe der Union in Bayern wird Bundeskanzlerin und Parteichefin Angela Merkel heute erste Wahlkampfhilfe für die Thüringer CDU leisten. Während des Landesparteitags in Leinefelde-Worbis (Landkreis Eichsfeld) soll CDU-Landeschef Mike Mohring zum Spitzenkandidaten bestimmt werden. In Thüringen wird im Herbst 2019 ein neues Parlament gewählt. Mohring will Ministerpräsident in Thüringen werden. Der 46-Jährige tritt am Samstag zudem erneut als Landesvorsitzender seiner Partei an. Auch seine Stellvertreter sowie der Generalsekretär des Landesverbandes sollen am Samstag gewählt werden.