Dietzel, Hirte und Voigt bleiben CDU-Vize in Thüringen

Leinefelde-Worbis (dpa/th) - Die gut 175 Delegierten der Thüringer CDU haben die Führungsspitze ihrer Partei in ihren Ämtern bestätigt. Nach Mike Mohring als Parteivorsitzenden wurden am Samstag in Leinefelde-Worbis (Eichsfeld) auch seine drei bisherigen Stellvertreter Birgit Dietzel, Christian Hirte und Mario Voigt wiedergewählt. Dietzel erhielt 85,8 Prozent der Stimmen, Hirte 86,36 Prozent und Voigt 73,2 Prozent. Gegenkandidaten gab es nicht. Auch der bisherige Thüringer CDU-Generalsekretär Raymond Walk wurde in seinem Amt bestätigt. Er erhielt 94,2 Prozent. Die CDU Thüringen zählt bei den Wahlergebnissen Enthaltungen generell nicht mit.