CDU-Chef Mohring fordert kostenlose Vollverpflegung in Kitas

Leinefelde-Worbis (dpa/th) - Thüringens CDU-Chef Mike Mohring hat eine kostenlose Vollverpflegung für Kita-Kinder gefordert. Statt eines weiteren beitragsfreien Kita-Jahres könne er sich vorstellen, dass jedes Kind in Kindergärten und Krippen eine kostenlose Vollverpflegung bekomme, sagte Mohring am Samstag während des Landesparteitages in Leinefelde-Worbis (Landkreis Eichsfeld).

Bisher ist in Thüringen das letzte Kita-Jahr vor der Schulzeit kostenlos, das Essen für die Kinder müssen die Eltern aber bezahlen. Die rot-rot-grüne Landesregierung denkt darüber nach, ein weiteres beitragsfreies Jahr im Freistaat einzuführen. Eine Entscheidung dazu gibt es aber noch nicht.

"Qualität in den Kindergärten heißt auch, dass wir die Qualität in der Betreuung verbessern und dass wir uns darum kümmern, dass Vollverpflegung in den Einrichtungen von uns übernommen und garantiert wird", sagte Mohring am Samstag vor rund 175 Delegierten.