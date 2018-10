Klöckner ruft zur Belebung von Volksparteien auf

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lahnstein (dpa/lrs) - Die rheinland-pfälzische CDU-Chefin Julia Klöckner hat zur Belebung des Modells der Volksparteien aufgerufen. Eine Zersplitterung des Parteiensystems sei Ausdruck der Unzufriedenheit mit den Volksparteien, aber auch ein Beweis dafür, wie wichtig diese gerade jetzt seien, sagte die stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende und Bundesagrarministerin am Samstag auf einem CDU-Landesparteitag in Lahnstein am Rhein.

Mit Blick auf die deutlichen Verluste von CDU und SPD in den jüngsten Meinungsumfragen betonte Klöckner vor mehreren hundert Delegierten, die Christdemokraten seien immer noch die stärkste Kraft in den Befragungen, auch in Rheinland-Pfalz. Doch das dürfe die CDU nicht zufriedenstellen: "Ich finde mich nicht ab mit Werten unter 30 Prozent."

Zugleich rief die CDU-Landesschefin zu mehr Geschlossenheit in der Koalition auf Bundesebene und auch innerhalb der CDU auf. Uneinigkeiten seien der Stoff, aus dem Unzufriedenheit gemacht werde - damit müsse Schluss sein, sagte sie.

Auf der Tagesordnung des Parteitags stand die Neuwahl des Landesvorstands. Mit Spannung wurde das Wahlergebnis Klöckners erwartet, nachdem sie vor zwei Jahren unter dem Eindruck der verlorenen Landtagswahl 2016 mit 85,6 Prozent aller abgegebenen Stimmen (Enthaltungen mitgerechnet) einen Dämpfer erhalten hatte. Der CDU-Parteitag nahm auch die Vorbereitung der Kommunal- und Europawahl im Mai 2019 in den Blick.