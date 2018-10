JU Rheinland-Pfalz geht von großem Rückhalt für Klöckner aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lahnstein (dpa/lrs) - Der CDU-Nachwuchs in Rheinland-Pfalz gibt Landeschefin Julia Klöckner vor ihrer geplanten Wiederwahl Rückenwind. "Der Rückhalt für Julia Klöckner ist aus meiner Sicht sehr groß", sagte der Landesvorsitzende der Jungen Union, Johannes Steiniger, der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Nach seiner Ansicht ist der Spagat der Bundeslandwirtschaftsministerin zwischen Berlin und Mainz geglückt. "Deshalb gehe ich davon aus, dass es ein sehr gutes Ergebnis für Julia Klöckner bei ihrer Wiederwahl auf dem Landesparteitag geben wird." Die CDU Rheinland-Pfalz wählt am (heutigen) Montag in Lahnstein eine neue Landesspitze.