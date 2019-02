Direkt aus dem dpa-Newskanal

Köln/Berlin (dpa) - Der Verfassungsschutz darf die AfD einer Gerichtsentscheidung zufolge nicht als "Prüffall" bezeichnen. Das Verwaltungsgericht Köln gab am Dienstag einem entsprechenden Eilantrag der Partei statt. Gegen den Beschluss kann Beschwerde vor dem Oberverwaltungsgericht in Münster eingelegt werden. Das Thüringer Innenministerium will sich die Gerichtsentscheidung nun genau ansehen, wie ein Sprecher sagte. Innenminister Georg Maier (SPD) hatte im September 2018 bekannt gegeben, dass der Thüringer Verfassungsschutz den Landesverband der AfD im Freistaat als Prüffall einstuft. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hatte Mitte Januar kommuniziert, die AfD auf Bundesebene zu prüfen.

Die Klage der Bundes-AfD richtete sich nicht dagegen, dass der Bundesverfassungsschutz die AfD prüft, sondern dagegen, dass das Amt dies öffentlich gemacht hatte. Dies habe "einen stigmatisierenden Charakter", hatte ein Parteisprecher gesagt. Dieser Einschätzung stimmte das Verwaltungsgericht zu. Der Bezeichnung "Prüffall" komme in der Öffentlichkeit eine negative Wirkung zu, teilte das Gericht mit. Dieser Eingriff in die Rechte der AfD sei "rechtswidrig und auch unverhältnismäßig".

Eine Partei kann zum Prüffall werden, wenn die Behörden erste Anzeichen für extremistische Bestrebungen erkennen. Bei einem Prüffall ist eine Beobachtung mit V-Leuten oder anderen nachrichtendienstlichen Mitteln aber grundsätzlich nicht erlaubt.