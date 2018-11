Klöckner fordert mehr Fokus auf ländlichen Raum

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Koblenz (dpa/lrs) - CDU-Bundesvize Julia Klöckner fordert mehr Engagement für den ländlichen Raum. Die Co-Vorsitzende der Kommission Gleichwertige Lebensverhältnisse betonte am Freitag in Koblenz mit Blick auf die häufigen Debatten über Großstadtprobleme, auch die Perspektive der Dörfer sei wichtig. Beispielsweise werde viel über Wohnraumknappheit in den Ballungszentren geredet, sagte Klöckner zum Auftakt des zweitägigen Jubiläumskongresses der Kommunalpolitischen Vereinigung (KPV) der CDU und CSU Deutschlands. Diese war vor 70 Jahren in Koblenz gegründet worden.

Auf dem Land aber steht laut der Bundesagrarministerin der Kampf gegen Leerstände im Zentrum. Hier gehe es auch nicht um zu große Schulklassen, sondern um Schulen, die wegen Schülermangels schließen müssten. Nötig sei eine Balance zwischen den Städten und Dörfern.

CDU-Vize Manfred Weber hob die Bedeutung der Europawahl im Mai 2019 vor - gerade in Zeiten von Nationalisten, die den Kontinent zum Teufel wünschten. Seine Rede wurde von einem Feuer-Fehlalarm unterbrochen - der Saal musste vorübergehend geräumt werden. "In der Küche sind zu große Portionen gekocht worden. Da haben die Rauchmelder angeschlagen", sagte ein Feuerwehrmann.

Am späteren Freitagabend waren in Koblenz auch kurze Statements der drei bekanntesten Kandidaten für den CDU-Vorsitz, Annegret Kramp-Karrenbauer, Friedrich Merz und Jens Spahn, geplant. Am Samstag wurde zudem Kanzlerin Angela Merkel (CDU) erwartet. Insgesamt waren bei dem Kongress rund 500 Delegierte und Gäste eingeladen.