Unions-Nachwuchs diskutiert Kurs von CDU und CSU

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa) - Der Unions-Nachwuchs will nach den jüngsten schwarz-roten Regierungskrisen von heute an drei Tage lang über die künftige Ausrichtung von CDU und CSU diskutieren. Unter dem Motto "Fester Kurs und klare Koordinaten" sollen die rund 1000 Delegierten und Gäste der Jungen Union (JU) nach den Worten ihres Vorsitzenden Paul Ziemiak darüber beraten, wie Deutschland auch 2030 noch politisch und gesellschaftlich stabil sowie wirtschaftlich erfolgreich sein kann.

Zum Auftakt sind Reden des schleswig-holsteinischen Regierungschefs Daniel Günther und seines Kollegen aus Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet (beide CDU), geplant. Zudem wird US-Botschafter Richard Grenell ein Grußwort sprechen.

Der Deutschlandtag dürfte auch ein Seismograph der Stimmung für Kanzlerin und Parteichefin Angela Merkel werden. Sie will am Samstag sprechen. Der Unionsnachwuchs hat (fast) all jene als Gastredner gewonnen, die in CDU und CSU als Kritiker und Unterstützer Merkels einen Namen haben. Erwartet werden auch Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU), CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer, CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt, Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und der neue Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU).