Stegners Leistung als SPD-Nordchef: Günther äußert Respekt

Kiel (dpa/lno) - Schleswig-Holsteins Holsteins Ministerpräsident und CDU-Landesvorsitzender Daniel Günther hat dem nicht mehr kandidierenden SPD-Landeschef Ralf Stegner Respekt gezollt. Dies gelte für die Entscheidung Stegners ebenso wie für die Leistung, zwölf Jahre den Vorsitz der SPD Schleswig-Holstein zu führen, sagte Günther am Montag in Kiel und fügte hinzu: "Ich bedanke mich für viele vertrauensvolle Gespräche und die verlässliche Zusammenarbeit, die neben einer klaren öffentlichen Profilbildung seine politische Arbeit prägen und die wir sicher so fortsetzen werden." Stegner hatte zuvor angekündigt, nicht mehr zur Neuwahl des SPD-Landesvorstands im März 2019 anzutreten. Bislang einzige Kandidatin für seine Nachfolge ist die stellvertretende Landtags-Fraktionschefin Serpil Midyatli.