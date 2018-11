Stegner: SPD muss aufhören nur herumzumeckern

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Schleswig-Holsteins SPD-Landeschef Ralf Stegner hat vor wachsendem Rechtspopulismus in Europa gewarnt. "Nationalismus, Intoleranz und Rassismus führen in Chaos und Elend", sagte Stegner am Samstag auf einem Landesparteitag in Kiel. Die Europawahl am 26. Mai nannte er eine Schicksalswahl. Seine Partei rief er dazu auf, offensiv für ihre Werte einzutreten. "Wenn wir nicht aufhören, nur rumzumeckern, wird uns die große Idee von Europa abhanden kommen."

Der Fraktionschef der Sozialdemokraten im Europäischen Parlament, Udo Bullmann, forderte die Parteimitglieder auf, offen für ihre Werte eintreten. "Die Menschen wollen uns kämpfen sehen." Nicht überall in Europa sei die Sonne versunken. Die Sozialdemokraten seien gefordert, für Europa zu kämpfen. Denn: "Die Schwarzen sind nicht zuverlässig, wenn die Braunen wieder marschieren."

Im Casino der Stadtwerke debattierte die Nord-SPD aber auch über die Situation der gesamten Partei nach den jüngsten Niederlagen in Bayern und Hessen. "Wir verspüren einen dramatischen Vertrauensverlust der Partei", sagte die stellvertretende Landesvorsitzende Bettina Hagedorn. "Und ja, die SPD steckt in einer tiefen Krise."

Die Partei wollte am Samstag ihre Liste für die Europawahl aufstellen.