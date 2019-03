Stegner: Nord-SPD ist der "Gerechtigkeitsmotor" der Partei

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Norderstedt (dpa/lno) - In einer ebenso programmatischen wie persönlichen Abschiedsrede als schleswig-holsteinischer SPD-Landesvorsitzender hat Ralf Stegner die Nord-SPD zur Zukunftsgestaltung einer sozialen und gerechten Gesellschaft aufgerufen. "Die Nord-SPD bleibt der Gerechtigkeitsmotor der Partei", sagte Stegner am Samstag in Norderstedt. Die Partei sei zweifellos in einer Krise, sagte er. Ihr komme jedoch die Aufgabe zu, den industriepolitischen, ökologischen Wandel sozial gerecht zu gestalten. Er habe die Partei im Norden zwölf Jahre "mit Herzblut und Leidenschaft" geführt, es sei ihm eine Ehre gewesen, sagte Stegner. Er entschuldige sich bei jenen, die er falsch beurteilt habe.

Die mehr als 200 Delegierten erhoben sich nach der fast einstündigen Rede von den Sitzen und feierten Stegner vier Minuten und neun Sekunden lang mit rhythmischem Klatschen. Stegner nahm seine Brille ab und wischte sich die Augen.

Die SPD müsse wieder die Partei der Hoffnung werden und Visionen entwickeln, sagte Stegner. Der im Bundesvergleich kleine Landesverband habe immer Anstöße gegeben, die später von der Bundespartei aufgegriffen worden seien.

Am Mittag stand die Wahl der Landtagsabgeordneten Serpil Midyatli zur neuen Landeschefin auf dem Programm. Stegner sagte ihr seine volle Unterstützung zu. Sie werde mit Herz und Verstand den Landesverband führen.

Stegner erklärte, die Nord-SPD habe immer wieder wichtige Impulse gesetzt in der Friedenspolitik, der Sozial- und Umweltpolitik. Bereits vor den Grünen habe die Nord-SPD den Atomausstieg gefordert. Und bereits in den 1980er Jahren habe die SPD sich für Öko-Strom eingesetzt und sei belächelt worden. Von 0,5 Prozent seit der Anteil auf 100 Prozent im Energiewendeland Nummer eins gestiegen.

Stegner bekannte sich ausdrücklich zum Linkskurs des Landesverbandes. Er forderte eine angemessene Besteuerung von Erbschaften und Vermögen. Es sei eine Schieflage wenn fünf Prozent der Bevölkerung rund 95 des Reichtums besäßen. Die SPD solle nicht verzagen und mit Zuversicht die Zukunft gestalten: "Das Herz schlägt links."

Auf Twitter machte Stegner am Samstagmorgen schon vor dem Landesparteitag klar, der Verzicht auf den Landesvorsitz bedeute nicht das Ende seiner politischen Karriere: "Für die Freunde gilt und für die Gegner erst recht: Rückzug ist nicht", twitterte der 59-Jährige. "Als Fraktionsvorsitzender und Oppositionsführer im Landtag und als stellvertretender Bundesvorsitzender der SPD habe ich noch einiges vor."

Im Sommer will Stegner erneut für den Vorsitz der SPD-Landtagsfraktion in Kiel kandidieren - und zudem erneut für den Posten des SPD-Bundesvize. "Das hängt natürlich von den Gegebenheiten ab, aber zum jetzigen Zeitpunkt habe ich das vor", sagte Stegner auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur. Die Wahlen zum SPD-Bundesvorstand sind noch in diesem Jahr geplant.

Die ebenfalls aus dem Amt scheidende Landesvorsitzende Bettina Hagedorn würdigte Stegners große Verdienste. Er sei oft falsch verstanden worden. "Du bist nicht der politische Rambo", sagte Hagedorn. Für Stegner gelte der Satz "Harte Schale, weicher Kern". Anders wäre sein leidenschaftliches sozialpolitisches Engagement für eine gerechte Gesellschaft gar nicht möglich.