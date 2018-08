Stegner hält Lange-Auftritt mit Wagenknecht für PR-Aktion

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel/Flensburg (dpa) - SPD-Bundesvize Ralf Stegner hat sich kritisch zu einem geplanten Auftritt von Flensburgs Oberbürgermeisterin Simone Lange (SPD) mit der Sammlungsbewegung "Aufstehen" geäußert. "Das ist eher eine PR-Aktion, die schwierig ist, und jedenfalls gibt es keine Gliederung in Schleswig-Holstein, die das richtig findet", sagte Stegner am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.

Lange will am Dienstag gemeinsam mit Linke-Fraktionschefin Sahra Wagenknecht und anderen an einem Termin der Bundespressekonferenz zur Gründung der Sammlungsbewegung teilnehmen. Ihr Sprecher sagte, vor dem Termin werde sich Lange nicht zu diesem Thema äußern.

Stegner sprach von einer Bewegung um Wagenknecht und Oskar Lafontaine, "die beide jetzt nicht dafür bekannt sind, dass sie das Wohl der SPD fördern wollen". Er könne eine "Kommunalpolitikerin der SPD" nicht daran hindern, sich an sowas zu beteiligen. "Aber sie spricht damit weder für die schleswig-holsteinische SPD, noch für irgendeine relevante Strömung in der SPD, die mir geläufig wäre."

Lange hatte im April für den SPD-Bundesvorsitz kandidiert. Sie war der neuen SPD-Bundesvorsitzenden Andrea Nahles zwar unterlegen, hatte aber mit 27,6 Prozent der Stimmen einen überraschenden Achtungserfolg erzielt.