SPD-Parteitag eröffnet: Stegner gibt Landesvorsitz ab

Norderstedt (dpa/lno) - Schleswig-Holsteins SPD ist am Samstag zu einem zweitägigen Landesparteitag in Neumünster zusammengekommen. Ziel ist vor allem ein personeller Neuanfang. Nach zwölf Jahren stellt sich Landeschef Ralf Stegner in Norderstedt nicht mehr zur Wahl. Als Nachfolgerin soll gegen Mittag die Landtagsabgeordnete Serpil Midyatli gewählt werden. Die 43-jährige gebürtige Kielerin mit türkischen Wurzeln ist die einzige Kandidatin. Stegner hat bereits angekündigt, Midyatli zu unterstützen. Es sei an der Zeit, dass erstmals eine Frau SPD-Landeschefin im Norden werde.

Die 222 Delegierten wählen am Samstag den elfköpfigen Landesvorstand fast komplett neu. Als Parteivize kandidieren der Bundestagsabgeordnete Sönke Rix und die Juso-Landesvorsitzende Sophia Schiebe. Inhaltlich geht es auf dem Parteitag unter anderem um die Parteireform, den Sozialstaat, den Klimaschutz, Waffenexporte und die Europawahl Ende Mai. Gast ist am Samstagnachmittag die SPD-Spitzenkandidatin für die Europawahl, Bundesjustizministerin Katarina Barley. Davor spricht Barley beim Landesparteitag der SPD in Mecklenburg-Vorpommern. Stegner hatte am Samstagmorgen auf Twitter deutlich gemacht, sein Verzicht auf den Landesvorsitz sei nicht das Ende seiner politischen Karriere: "Für die Freunde gilt und für die Gegner erst recht: Rückzug ist nicht", twitterte der 59-Jährige.