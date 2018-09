Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Schleswig-Holsteins SPD-Chef Ralf Stegner tritt auf dem Landesparteitag im März nicht mehr zur Wahl des Landesvorsitzenden an. Das gab der 58-Jährige am Montag auf einer Pressekonferenz in Kiel bekannt.